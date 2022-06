Eesti koondislane selgitas, mis tunne oli Messi vastu mängida

Eesti jalgpallikoondis kaotas pühapäeval maavõistluse Argentinale 0:5. Eesti koondise kapten Karol Mets tunnistas, et kõik väravad löönud Lionel Messi tase on lihtsalt niivõrd kõva, et Eesti väravavahil ja kaitsjatel ei jäänud mingit võimalust.