Argentina peatreener ülistas Eestit rappinud Messit

«Esimesel poolajal me ei olnud liiga head, nad (Eesti koondis – toim) olid vajunud väga madalale, me ei leidnud vaba ruumi. Teisel poolajal tegime paar positsioonimuutust ja suutsime mängu avada. Neil on väga markeeritud mänguviis, kuid kannatlikkusega saime lõpuks hakkama,» rääkis Scaloni Argentina portaalile Clarin.

Messi kirjeldamiseks ei jagunud juhendaja sõnul. «Parem on, kui ajakirjanikud temast räägiksid, sest mul pole tema kirjeldamiseks sõnu. See on midagi ainulaadset, rõõm on, et ta on selles koondises. Päeval, kui ta enam ei mängi, hakkame temast puudust tundma. Loodan, et ta jätkab karjääri ja et kõik naudivad ja hoiavad teda,» lisas 44-aastane treener.