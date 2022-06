FIA paneb rallimehed ebainimlikku olukorda. Sordo: me pole masinad

Pressikonverentsil esitas väljaande Motosport Aktuell ajakirjanik küsimuse: «Portugalis oli teil päris pikk päev ning eile (laupäev - toim) jäi äeval väga lühike paus. Kas teile tundub, et FIA (Rahvusvaheline autoliit) on sellistel rallidel kava veidi muutnud?»

Sordo vastas: «Ilmselt oleks parem, kui ma ei räägiks. Võiksin muutuste kohta öelda nii mõndagi. Pärast pikka päeva pole võimalik, et me jõuame 15 minutiga söödud. Me pole masinad. Me ju tutvume ka [ralli eel] rajaga. Töötame esmaspäevast saati. Inimesed ei näe seda. Rohkem ei taha ma midagi öelda.»

Võidumees Tänak oli veidi vaoshoitum, ent siiski veidi kriitiline. «Arutelud on juba mõnda aega käinud. Meil on äge teeninduspark ja külalislahked töötajad. Autotootjatele meeldib, et tavainimesed näevad, kuidas hoolduspargis masinate kallal toimetatakse. See on sõu osa,» rääkis saarlane.

«Muidugi sooviksime päeva jooksul vähemalt üht hoolduspausi. See on oluline. Aga mõnikord on raske kõike ära mahutada, sest kiiruskatsed asuvad üksteisest kaugel.»