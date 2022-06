Tervist ohustavale probleemile ei leita lahendust ka järgmise autoralli MM-etapiks

Tiimid on viimastel nädalatel nuputanud, kuidas murest vabaneda. Näiteks Sardiiniaks värviti Hyundaide katused kuldseks, et päikest peegeldada. Lisaks kasutatakse toonitud klaase ning lisaavasid auto tagaosas. Suurt efekti pole aga uuendused andnud.

Keenias madistatakse kahe ja poole nädala pärast, kuid arenguid kuuma tõrjumiseks ei paista. Kogenud sõitja Dani Sordo ja Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala arvavad, et autodesse tuleks paigaldada konditsioneer. Hyundai pealik Julien Moncet näeb fundamentaalset probleemi.

Prantslase sõnutsi on konditsioneer üks võimalikest lahendustest, kuid sellega kaasneks palju turvalisuse küsimusi. Ja on täiesti kindel, et Keeniaks seda masinatele ei paigaldata. Kas üldse annab midagi vahepeal ära teha?