Vägevat seeriat jätkanud Mägi: tulemustest, mis algavad 48-ga, on juba küll

«Aastatega on talletatud väga palju informatsiooni ning nõnda ongi ettevalmistus läinud oluliselt kvaliteetsemaks. Kogemused on aidanud erinevaid nüansse lihvida ja hea on näha, et tulemused kajastavad samuti seda. Loodetavasti suudan head hoogu jätkata,» lausus Mägi Postimehele antud intervjuus.