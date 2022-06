Red Bulli suur boss lõi Vipsi ees F1 ukse kinni

Sündmuste jada hakkas hargnema eelmisel nädalal, mil Red Bull teatas, et Sergio Pereziga pikendati lepingut 2024. aastani. Varasemalt oli raudselt paigas Max Verstappen. Seega kadus kohe ka võimalus, et näiteks sõsartiimist AlphaTauris Pierre Gasly't edutataks. Lühidalt: üks potentsiaalne vaba koht jäi tiimi süsteemis vähemaks.

«Võime eeldada, et praegused sõitjad jäävad paika. Samas, koroonaviirus on endiselt teema, see võib noortele ukse avada. Ent muidugi loodan, et keegi ei haigestu. Tõenäoliselt peavad nad veel [täiskohaga sõitjakohta] vähemalt aasta ootama.»