VAATA ÜLEKANNET ⟩ Eesti «CS:GO» meister jõudis Euroopa suurturniiri finaali. Kas võit tuleb koju?

Mai lõpus alguse saanud CEE Champions on nimelt jõudnud kulminatsioonini. Suurejoonelises finaalis lähevad vastamisi eestlaste oma SC e-Sports ning Kosovo meeskond X.

Hüpe on olnud korralik – mullu piirdus Eesti meeskond vaid kohamängudega.

On põhjust olla ettevaatlikult optimistlik, sest vähemalt paberil tundub SC e-Sports kõvem meeskond olevat. HLTV pingetabelis on eestlaste positsiooniks 83. koht, kosovlased on meist viie pügala võrra allpool, kohal number 88.