NCAA meistrivõistlused: Erm katkestas kohe avaalal, Haamer tegi raskest seisust korraliku tulemuse

Oodata võib väga kõrgetasemelist võistlust. Suurfavoriit on kuu tagasi isikliku rekordi 8720 silma peale viinud Kyle Garland (Georgia). Temast ei jää palju maha Puerto Rico esindaja Ayden Owens-Delerme, kelle tippmark on aprillist 8528 punkti. Need tulemused on hooaja edetabelist vastavalt kolmas ja viies.