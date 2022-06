Venemaa jalgpallikoondislane kritiseeris Putinit: ta röövis meilt kõik

Hispaanias elav Karpova andis BBC-le intervjuu ja ütles, et ta lihtsalt ei suuda pärast oma kodumaal ja Ukrainas toimuvat ebainimlikkust lihtsalt vait olla. «Ma ei tea, mis juhtuks, kui oleksin Venemaal ja mitte Hispaanias, aga arvan, et mul on kohustus rääkida.

Nadežda Karpova (paremal) Venemaa koondise särgis 2016. aastal. Foto: @karpichito/Instagram

Vene propaganda üritab venelasi veenda, et oleme väga eriline rahvas ja kogu maailm on meie ja meie ainulaadse missiooni vastu. Samas ma ei häbene, et olen venelane, sest Venemaa ei tähenda valitsust ja Vladimir Putinit. Putin võttis meilt kõik, ta võttis meie tuleviku,» põrutas Karpova.

27-aastane venelanna sõnul on venelased ise kuidagi olukorraga vaikselt leppinud «Ta (Putin - toim) tegi seda meie vaikival nõusolekul. Valitsus sellele väga tugevalt vastu ei seisnud. Enamik inimesi lihtsalt pigistab ülekohtu ees silmad kinni, kujutades ette, et see ei puutu neisse,» kahetses Karpova.