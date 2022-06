VIDEO ⟩ Eeskujuliku pereisa Perezi võidupidu läks üle käte

Kaks nädalat tagasi Monaco F1 grand prix võitnud Sergio Perez (Red Bull) võttis tähistamist tõsiselt. Internetis on levinud video, kus muidu eeskujulikku pereisa on nähtud tantsuplatsil naistega miilustamas. Mehhiklane oli tekkinud segaduse järel sunnitud avalikult vabandust paluma ning teatama, et on oma abikaasaga lähedasem kui kunagi varem.