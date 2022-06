MMist unistavad vutimehed kohtuvad taas aastatepikkuse luupainajaga

Küll ei garanteerinud see triumf novembris Kataris toimuva MMi piletit, vaid see tuleb Austraalial lunastada nüüd järgmisel esmaspäeval Al Rayyanis toimuvas viimases play-off kohtumises Peruga.

Sõltuvalt MMile on okeaanlaste viimase tõkke play-off vastast küll paiguti muudetud, kuid otsustavas kohtumises on neil tulnud nii mitmelgi puhul vastamisi minna just Lõuna-Ameerika valiksarja (CONMEBOL) viienda meeskonnaga, kelleks näiteks 2002. aastal oli lausa kahekordne maailmameister Argentina. Nüüd seisab see CONMEBOLi väljakutse kängurumaa meestel uuesti ees.