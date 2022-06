Neuville tunnistas, et Sardiinias kogetud tagasilöögid niitsid ta emotsionaalselt pikali

Ent kui Tänakul õnnestus kogu valu Sardiinias (vähemalt ajutiselt) selja taha jätta, siis belglasel nii hästi ei läinud. Tema jaoks oli viimane osavõistlus järjekordne, ent vaat, et kõige karmim hoop tänavuses kannatustekarikas.

Tagasilöökidest häirituna keeras Neuville 12. katsel oma auto ka katusele ning kuigi tal õnnestus pärast paariminutilist pausi siiski jätkata, tuli ühel hetkel võidukihutamine lõplikult ikkagi pooleli jätta. Tõsi, super-rally süsteemis naasis ta pühapäevaks siiski veel rajale, et kilomeetreid vöö vahele saada.

«See kõik oli väga-väga raske. Mul on hea meel, et meil õnnestus lõpuks siiski mingid punktid siit kätte saada,» viitas belglane DirtFishiga suheldes siis punktikatse võidule.

«Laupäev oli meie jaoks väga karm, nagu ka reede. Kogu see pettumus selle autoga... sel korral tabas see mind väga valusalt. Olen viimastel etappidel küll üritanud oma motivatsiooni üleval hoida ja edasi võidelda, kuid sel korral olin tõesti löödud ja mul oli raske fookust hoida,» jätkas Neuville, kes tagasilöökidele hoolimata siiski süüdlasi ei otsi.

«Vahel polegi meil midagi teha. Näiteks reedese tehnilise viperuse osas oli meil lihtsalt ebaõnne, sest see polnud midagi ilmselget. Veovõlli ots läks katki, kuna õli oli hakanud jooksma, siis ühenduslüli kuumenes üle ja murdus. Seal polnud midagi, mida tiimil andnuks teisti teha. Mul on lihtsalt hea meel, et meil õnnestus kaks autot siin poodiumile saada ja ka võit noppida, sest kogu meeskond töötab kogu aeg väga palju, kuid polnud siiani midagi veel tagasi saanud,» lõpetas belglane.