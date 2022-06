Hispaania meedia: Kullamäe soovib praegusest koduklubist lahkuda ja liigat vahetada

«Näib, et Kullamäe tulevik on Burgosest eemal. Eestlasest tagamängija eelistab õnne proovida mõnes teises Euroopa liigas ja kuulab pigem teiste klubide pakkumisi kui jätkab Burgoses. Kuigi Kullamäe ei mänginud lõppenud hooajal Hispaania kõrgliigas olulist rolli, oleks see klubi jaoks kaotus, sest esiliigas võiks ta olla selgelt meeskonna liidrite seas,» kulges artikkel.