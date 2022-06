Inglismaa kõrgliiga katkestas ülitulusa lepingu Venemaa telekanaliga

Inglismaa liigamängude ülekandeõigused Venemaal oli ostnud president Vladimir Putini soosikute sekka kuuluv kanal Matš TV. Järgmise kuue aasta lepingu maht oli 43 miljonit naelsterlingit ehk umbes 50 miljonit eurot, teatas portaal The Athletic.

Tänane uudis järgnes märtsikuisele teatele, et Premier liiga hakkab läbi vaatama Venemaa ülekandeõiguste teemat. Toona lõpetati veel mõne kuu kehtima pidanud leping taevakanaliga Okko Sport, mille omanikuks on sanktsioonide all olev Sberbank.