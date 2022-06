Väljalangemismängudel veenva võidu teeninud Eesti vollepaar sammus MMil 16 parema sekka

Eestlased kindlustasid C-grupi võidu ning said 1/16-finaaliks asetuse. Teisipäeval selgitatakse Roomas viimased edasipääsejad ning play-off'iga tehakse algust kolmapäeval. Nõlvak – Tiisaare esimese ringi vastased selguvad loosi tulemusel.

Homme on eestlastel puhkepäev ning seejärel kohtutakse alagrupiturniiri otsustavas lahingus Hollandi duo Alexander Brouwer – Robert Meeuvseniga. Selles matšis on kaalul alagrupi esikoht, ent mõlemad on edasipääsu endale juba taganud.