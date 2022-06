OTSEBLOGI ⟩ Kvalifikatsiooni võitnud Vips jahib sprindisõidus punktikohta

Eesti vormelitäht Jüri Vips osaleb sel nädalavahetusel sõidetaval F2 Aserbaidžaani GP. Eestlane on näidanud head minekut võites nii kvalifikatsiooni kui ka reedese vabatreeningu. Laupäeval peetavale sprindisõidule stardib Vips nõnda 10 kohalt, ent võimalusi punktideks jagub küll ja veel. Võistlus algab Eesti aja järgi kell 12.30 ning see on jälgitav Postimehe otseblogi vahendusel.