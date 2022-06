Tänak pole loorberitele puhkama jäänud: meil on veel vaja suuri asju muuta

«Me teame, et meil on palju suuri asju teha. See on raske töö, sest me pole kruusa jaoks auto juures üldse arendusi teinud. Igal rallil õpime samm-sammult asju juurde ja kohaneme olukorraga. Kui me tahame konkurentsis püsida, siis peame olema väga efektiivsed,» rääkis Tänak ralliportaalile DirtFish.