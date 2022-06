Balti vuti vähikäigu jätk: Leedu kaotas Fääridele ja flirdib samuti mudaliigaga

Kolme vooru järel on Leedul seega ette näidata vaid kaotused ning C-divisjoni gruppides on nad seeläbi ainsad, kel pole õnnestunud veel punktiarvet avada. Väikest leevendust peatreener Valdas Ivanauskase kuumaks läinud istmele pakub ehk tõsiasi, et erinevalt Küprosest ja Aserbaidžaanist – kes on vastavalt teise ja kolmanda grupi viimasel real – on tema hoolealused siiski ühe värava löönud.