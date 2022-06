Taas esikohalt katkestanud Leclerc: olen rohkem kui vihane

«Olen rohkem kui vihane,» lausus Leclerc F1 veebilehele antud intervjuus. «Kui tõusin tagasi esikohale, siis teadsin, et oman parimat võimalust täna võidutseda. Mul poleks tekkinud mingeid probleeme rehvide hoidmisega. Väga valus on praegu. Peame kindlaks tegema, et sarnaseid asju enam ei juhtuks.»