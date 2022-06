Kõik mehed seljataha jätnud 22-aastane rootslanna tegi golfiajalugu

𝑳𝑰𝑵𝑵 𝑮𝑹𝑨𝑵𝑻, 𝒓𝒆𝒎𝒆𝒎𝒃𝒆𝒓 𝒕𝒉𝒆 𝒏𝒂𝒎𝒆 🏆



Linn Grant fires a superb 6⃣4⃣ to win the @scandimixed by 9⃣ shots 🙌🇸🇪#RaiseOurGame | #VolvoScandinavianMixed pic.twitter.com/S9z7sv6uWR