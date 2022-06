AMETLIK ⟩ Manchester City sõlmis 21-aastase norralasega ülipika lepingu

Haalandi klubivahetusest on räägitud pikalt, kuid viimaks sai see ametliku kinnituse. Norra koondislasega saavutati kokkulepe mais pärast seda, kui City aktiveeris mängija ülemineku klausli.

«See on minu ja mu pere jaoks uhke päev,» ütles Haaland, endise City kapteni Alf-Inge Haalandi poeg, kes mängis klubis aastatel 2000–2003. «Olen alati Cityt vaadanud ja viimastel hooaegadel on mulle seda eriti teha meeldinud. Nende mängustiili tuleb imetleda – see on põnev, luuakse palju võimalusi, mis sobib minusugusele mängijale suurepäraselt,» lisas ta.