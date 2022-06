HÄIRIVAD KAADRID ⟩ FC Mariupoli kodustaadion on pommitamise käigus hävinenud

«Jalgpalliplatsi muru kuivas ilma regulaarse kastmiseta ära. Vene sõjaväe pommitamise jäljed on näha nii väljakul kui ka tribüünil. Administratiivhoones on kõik varaste poolt segi pekstud. Venemaa põle põrgus,» kirjutas Sanin oma Facebooki lehel.

FC Mariupol on 1960. aastal loodud klubi, kelle suurimad saavutused on Ukraina teise (1995/96) ja esiliiga (2007/08, 2016/17) võitmine. Kõrgliigas on parimal juhul lõpetatud neljandana ning kolmel korral on osaletud ka eurosarjas, kus on parimal juhul jõutud kolmandasse ringi.