Mägile rõõmu pakkunud võistlus vihastas briti sprinterit: ma ei tule siia enam kunagi!

Nimelt tuli meeste 100 meetri esimese jooksu starti eile mitmel puhul korrata ning viimasel, õigel lähtel, kukkus favoriidikoormat kandnud Edoburun kohe alguses.

«Stardipakkudega oli ilmselgelt midagi viga!» põrutas 26-aastane sprinter pärast võistlust Ilta-Sanomatile. «Juba esimesel lähtel mu jalg libises. Teisel üritusel juhtus sama minu kõrval olnud kutiga ning kolmandal lähtel juhtus taas minuga. Stardipakud polnud lihtsalt piisavalt stabiilsed, mistõttu kukkusingi kohe ninali.»

Britt, kelle isiklik rekord on 10,04, kuid kes lubatust tugevama taganttuulega saanud kirja ka 9,93, rääkis seejärel korraldajatega, et uut võimalust paluda. «Ütlesin neile, et mind ei häiri ka üksi jooksmine. Ma peaksin igal juhul finaali jõudma, sest nii oleks ka publikule huvitavam.»

Seejärel läkski Edoburun uuesti raja algusesse soojendust tegema, kuid selle aja jooksul asjalood muutusid. «See, kellelt mina küsisin, läks asja uurima kelleltki järgmiselt, kes ütles, et lisajooksus pole lihtsalt aega. Ütlesin neile, et võin ka otse finaalis joosta, kuid see ei sobinud neile samuti, kuna oleks väidetavalt ebaaus,» meenutas britt hambaid krigistades eilseid sündmusi.

Pärast seda ei jäänudki Edoburunil muud üle, kui oma kodinad Turu staadioni tartanilt kokku korjata. Igaveseks. «Sel kuul toimub MM, mis tähendab, et me ei tule siia niisama turistireisile. Mulle tõesti meeldis see paik, kuid enam ei kavatse ma siin iial võistelda!» vandus britt, kellel nooruspõlvest ette näidata nii juunioride kui ka U23 vanuseklassi EM-kuld.