Töökohustused ei võimalda Latvalal meie rallimeestele konkurentsi pakkuda

See tähendab, et kui tavaolukorras tuhiseks Lõuna-Eesti teedel nii 50-60 neljarattalist, siis koos Eesti meistrivõistlustega (EMV) läheneb see arv juba 100ni. Päris üks-ühele sama võistlust kohalikud rallimehed siiski kogeda ei saa, sest kui MM-sarjas osalevad sõitjad läbivad 24 katset kogupikkusega 314,26 km, siis EMV arvestuses ootab mehi seitse katset kogupikkusega 76,68 km.