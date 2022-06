Mike Tyson: see, mis Venemaaga toimub, on hullem kui tuumapommiga pihta saamine

Ameeriklane on nüüd need jutud summutanud, kuivõrd ei usu, et tal õnnestuks Venemaa riigipeale Vladimir Putinile aru pähe panna.

«Minu meelest algas see sõda majanduslikust aspektist, kuid on kasvanud palju-palju suuremaks. Mõnes mõttes ongi tegemist juba maailmasõjaga, vähemalt kui arvestada, kui palju inimesi ja riike on sellega seotud. See aga tähendab, et Venemaa on täielikult kaotamas oma avalikku mainet ja kuvandit,» rääkis Raudse Mike'i hüüdnime kandev Tyson kodumaa meediale.