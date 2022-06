Tomingas kasutas hooaja ettevalmistamiseks samasugust meetodit nagu Niskanen

Tomingase sõnul on puude istutamine raske nii füüsiliselt kui ka vaimselt, sest valmis tuleb olla iga ilmaga ning päevad on pikad.

«Tänuvu soosis ilmataat meid igati. Vaid üksikutel päevadel saime tunda õuesoleku pahupoolt. Kui eelnevad aastad on aeg-ajalt sedasi vihma kallanud, et oleme autoga rattakoopani mutta kinni jäänud või saapataldade alla on kogunenud mitmete sentimeetrite paksused savi-mudakihid, siis sel aastal meid sellised probleemid ei kimbutanud. Saime mõnuga tööd teha, kuni jaksu jagus,» kirjutas Tomingas.

Laskesuusataja kinnitas, et tänaseks on puudeistutamine läbi ning kogu TT Tiim alustanud süsteemselt treenimist laskesuusatajatele omastes tingimustes. «Kõik kevadised testid ja tervisekontrollid on läbitud, kellelgi TT tiimist mingeid komplikatsioone trenni mitte tegemiseks ei tuvastatud ja oleme kõik valmis julmalt rügama, sest ees on aasta kõige raskem osa - suvi,» ütles Tomingas.