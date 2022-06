Sanktsioneeritud Venemaa F1-sõitja kritiseeris teravalt Schumacheri

Schumacher ja Mazepin pidanuks ka tänavusel hooajal koos Haasi eest sõitma, ent olukord muutus pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse. Nimelt otsustas Haasi meeskond lõpetada lepingu nii Mazepiniga kui ka Venemaa sponsoriga Uralkaliga. Viimane kuulub Mazepini isale Dmitirile. Mõlemad mehed on seejuures ka Euroopa liidu poolt sanktsioneeritud.

Mullu ei suutnud kumbki sõitja enda debüüthooajal Haasiga punktikohale sõita. Seehooaeg on aga Haasil juba kirjas 15 silma ning need kõik tulnud tänu Mazepini asemel sõitjakoha teeninud Kevin Magnussenile.

Schumacher pole nõnda esimese kaheksa sõiduga veel suutnud punktiarvet avada. Mazepini sõnul näitab see sakslase taset. «Tulemused räägivad siinkohal enda eest. Mul pole midagi muud lisada,» lausus venelane kodumaa väljaandele Championat.

Venemaa vormelisõitja ise pole matnud maha lootust peagi taas F1-s kihutada. «Olen kohe tagasi, kui mul see võimalus peaks avanema. Siiski pole praegu võimalik öelda, millal see juhtuda võiks. Ma ei usu, et järgneva nelja kuu jooksul midagi erilist muutub siin maailmas,» lisas Mazepin.