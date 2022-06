Eesti 100 meetri rekordit jahitavat Nazarovit lahutas kõigi aegade teisest tulemusest vaid tuuleiil

Eeljooksus sai 23-aastane sportlane kerges vastutuules kirja aja 10,52. Meenutame, et alles teisipäeval viis ta oma isikliku tippmargi 10,34 peale.

Märtsikuise sise-MMi neljas mees jagab Eesti kõigi aegade 100 meetri tabelis 10,34ga kolmandat kohta Mihhail Urjadnikoviga. Teisel positsioonil on 10,28ga Argo Golberg. Pingerida troonib 10,19ga Marek Niit, kuid Nazarovil on kindel plaan see ületada.