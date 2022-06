AMETLIK ⟩ Heiko Rannulast sai Kalev/Cramo peatreener

«Uue ajastu algus – tere tulemast, Heiko Rannula,» algas Kalev/Cramo pressiteade. «Oleme sõlminud 2+1 lepingu Eesti koondise abitreeneri ja viimased kaheksa aastat Pärnu Sadama peatreeneriks olnud Heiko Rannulaga.»

Pärast 13 aastat kestnud mängijakarjääri, mille käigus tuli Rannula Tartu koosseisus kahel korral Eesti meistriks ning karikavõitjaks, alustas ta 2015. aastal Pärnu KK ridades peatreeneri karjääri. Ta võitis 2019. aastal Pärnu Sadamaga Eesti meistrivõistlustel pronks-, mullu hõbe- ning tänavu kuldmedali. Lisaks tuli Eesti-Läti liigas kolmandaks.

Kalev/Cramo juhtkond leidis, et on õige aeg pöörduda uuesti Eesti treenerite poole ning üheks tugevaks kandidaadiks oli just Rannula, kes on ennast viimastel aastatel tõestanud kui väga ambitsioonika ja sihikindlana.

Kuigi meediast käis viimastel päevadel läbi Rannula soov Eestist väljapoole minna, kirjeldab ta ise otsust Kalev/Cramoga liituda järgmiselt: «Välisklubisse mineku vastu rääkis lähenev EM, mis toimub vahetult enne hooaja algust. Aga Kalev/Cramo on kindlasti minu jaoks suur väljakutse ja samm edasi, nii et liiga tõsiselt välismaale minekut ei kaalunud. Ootused on kõrged, lähen klubisse, kes tahab olla tipus ja võita igat mängu. Meeskond muutub ja ettevalmistusaeg ei ole pikk, aga olen väga motiveeritud.»