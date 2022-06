Kahevõistluse valitseja saatis ROKi skandaalse otsuse kartuses olümpiaajalugu kordama

Et ROK üldse sellist võimalust kaalub, sai avalikuks tänu USA endisele kahevõistlejale ja praegusele suusaliidu juhatuse liikmele Billy Demongile. Uudisteagentuurile AP antud intervjuus rääkis ta, et ROKi laual on praegu kaks võimalust: kas lisada olümpiaprogrammi naiste kahevõistlus või eemaldada olümpiaprogrammist meeste kahevõistlus. Nimelt on kahevõistlus praegu ainukene ala, kus võistlevad vaid mehed. See aga ei ole ROKi hinnangul võrdõiguslik.