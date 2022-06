Flora alistas tippude heitluses Kalju ja tõusis tagasi tabeliliidriks

Kalju tuli tänasele kohtumisele vastu eriti nukra seeria pealt. Nimelt pärines nende viimane võit Flora üle 2019. aasta oktoobrist, mil Sander Puri väravatest suudeti 2:1 võit noppida. Pärast seda on Flora teeninud 10 võitu ja üks mäng jäänud viiki.

Kodumeeskonnale algas kohtumine suurepäraselt. Olgugi, et Kalju omas esimese kuue minuti jooksul paari head võimalust skoorida, siis väravatearve avas hoopis Sergei Zenjov, kes Flora 7. minutil juhtima viis. Eesti koondise ründetuus sai läbijooksule ning tugeva löögiga lendas pall lihtsalt Marko Meeritsa seljataha.

See jäi ka matši viimaseks väravaks ning Flora kirjutas nõnda tabelisse 2:0 võidu. Selle tulemusena tõusti tagasi ka tabeliliidriks. 16 vooruga on Floral koos 44 silma, mida on täpselt sama, mis ühe mängu rohkem pidanud FCI Levadial. Nõmme Kalju jätkab 33 silmaga kolmandal real.