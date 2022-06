Inglismaal ja Itaalias kõik karikad võitnud jalgpallitäht riputas putsad varna

Kolarov lõpetas sportlaskarjääri, kuna tal on võimalus lähiajal jalgpalli juures jätkata. Seda juba mõne klubi spordidirektori või treeneri positsioonil. Sestap otsustas ta, et 36-aastaselt on tema hiilge ajad sportlasena möödas.

«Ma teadsin, et ühel päeval see päev saabub. On küll kahju jalgpalliga väljakul hüvasti jätta, ent olen õnnelik, et sain enda unistused täita. Soovin tänada kõiki, kes on mind sellel teekonnal aidanud. Mul oli suur au esindada erinevaid klubisid ja muidugi ka Serbia koondist. Viimase särki kandsin ma alati suure auga,» lausus Kolarov.