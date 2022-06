Kajak tegi EMil ühe Eesti kardispordi ajaloo parima tulemuse

Kajaku tulemus on parim, mis Eesti kardisportlane käikudega kardiklassis siiani saavutanud. Seda enam, et KZ2-võistlusklassi osalejate ring on väga lai - noortest talentidest nagu Kajak kuni aastaid tippkonkurentsis võistelnud sõitjateni. EM-i esikuuiku koht on konteksti panduna aga Eesti kardispordi ajaloo üks parimaid tulemusi pärast Paul Aroni EM-tiitlit ja Marko Asmeri MM-etapivõitu.