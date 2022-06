Jelena Välbe: praegune olukord näitab, kes armastab sind ja kes hoiab teravat nuga selja taga

Rahvusvaheline suusaliit keelas Venemaa sportlastel MK-sarjas võistlemise märtsis. Seda mõistagi mõned nädalad varem alanud sõja tõttu Ukrainas. Suure tõenäosusega jätkub sarnane keeld ka algaval hooajal, kuigi ametlikku otsust pole veel tehtud.

«Praegu on selge, et peame endas jõudu leidma. Mitte ainult vaimselt, vaid me ei tohi alla anda. Peame edasi liikuma ja töötama eesmärkide nimel, mida oleme varasemalt endale seadnud,» lausus Välbe intervjuus väljaandele Sports.ru.

«Ma ei usu, et meid tõrjutakse mitmeteks aastateks maailma poolt eemale. Need sanktsioonid on nagu igad teised sarnased. Kuul tabab küll üht jalga, ent ka laskja jalg saab haavata. Keegi ei lõika sellisest olukorrast kasu,» jätkas Välbe.