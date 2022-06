PM TÜRGIS, OTSEBLOGI ⟩ Eesti vehklemisnaiskond läheb EMil medalit püüdma

Türgis Antalyas jätkuval vehklemise EMil on täna kavas epee naiskonnavõistlus. Eesti naiskonnal on teine asetus, see asetab nad soosikute sekka ning ainus eesmärk on medal. Postimees teeb kohapealt otseblogi, eestlannade esimene matš algab kell 10.10.