Tiimipealik oli Vipsi käitumisest šokeeritud: need kommentaarid on solvavad

21-aastase eestlase käitumine on vähem kui ööpäevaga teinud maakerale peale mitu tiiru. Rahvusvahelises meedias on sel teemal kirjutanud isegi väljaanded, mis varem pole Vipsi ilmselt kordagi maininud.

Vips kuulus kuni eilseni Red Bulli F1 meeskonda, kus täitis reservsõitja rolli, kuid vähemalt kuni tiimi algatatud uurimise lõpuni on eestlane sealt eemaldatud. Küll aga peaks Vips startima järgmisel nädalavahetusel Silverstone’i ringrajal sõidetaval vormel-2 etapil Hitech GP meeskonnas. Vähemalt esialgu pole teatatud vastupidist.

Hitechi meeskonna boss ja asutaja Oliver Oakes ütles Autospordile, et oli Vipsi juhtumist kuuldes šokeeritud ja kohkunud. «Jüri kommentaarid on solvavad ega peegelda Hitechi väärtusi,» ütles Oakes, kes lisas, et ka tema sai vahejuhtumist teada teisipäeva õhtul, kui internetis hakkas ringlema video ning Red Bulli F1 tiim alustas uurimist.