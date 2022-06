BLOGI JA RAADIO ⟩ Kuidas jätkub Keenia seiklus Tänaku jaoks?

Enne võistlust:

Eelmisel aastal Keenias kolmanda koha saavutanud Tänaku jaoks on tegu väga erilise võistlusega. Mis teadmised ja tarkused võtab mees kaasa aga tänavuseks ralliks? «Safari ei ole enam selline seiklus, nagu ta oli 20 aastat tagasi, aga on kiiruskatseid, kus tuleb auto eest hoolt kanda. Samas on enamik katseid ikkagi piisavalt heas seisus, et sõita kannatab maksimumi lähedal ja peale eelmist aastat on ettekujutus oludest kindlasti parem,» ütles ta Betsafe'i portaalile.

Ralliässa jaoks erineb Safari ralli teistest eelkõige seetõttu, et katsed on enamasti põldudel liivastel radadel ja mitte niiväga teedel, nagu tavaliselt Euroopas. «On väga tehnilisi lõike põõsaste-puude vahel ja tihti sõidetakse üldse karjamaal muru peal. Silm tahab ikka alguses harjumist, et ära ei eksiks.»

Tänaku sõnul on Safari ralli autodele pigem ekstreemne ja tahab päris kõrge autoga sõitmist, mistõttu ei saa liialt üle kanda Sardiinias auto jaoks tehtud kohandusi ja muudatusi.

«Samas on see ka ralli, kus ei võeta maksimumi kurvidest, vaid pigem liivaaukudest ja kivihunnikutest ehk kes rohkem riskib ja kes lõpuks väiksemate kadudega läbi tuleb, sellel on ka ajaliselt edumaa suurem. Järgmised rallid Eestis ja Soomes on juba täiesti omaette maailm ning hakkab pigem uus kruusahooaeg jällegi,» lausus mees.

Safari rallil on stardis ka Sébastien Loeb ja Sébastien Ogier, mis muudab Tänaku arvates õhkkonda rallil. «Mõlemad on jätkuvalt väga tugevad sõitjad ja kiiretes autodes ehk kaks tugevat konkurenti on juures ja kindlasti see muudab üldist võistluse pilti.»