Ikoonilist F1 ringrada ähvardab kuninglikust sarjast välja heitmine

Eelmisel nädalal toimunud Kanada etapi ajal leidis Montrealis aset vormel-1 tegevdirektori Stefano Domenicali ja tiimibosside kohtumine. Lepiti kokku, et järgmistel aastatel ei tohi ühel hooajal kalendris olla üle üle 24 võistluse. See tähendab, et mõnel ringrajal tuleb sarjast lahkuda, kirjutas Kronen Zeitung