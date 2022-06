Suve kõige kuumem üleminek? Itaalia suurklubi püüab Neymari endale napsata

Hispaania ajalehe Sport teatel on Juventus lisanud 30-aastase brasiillase oma soovide nimekirja. Lisaks peetakse Itaalia klubi peatreenerit Massimiliano Allegrit Neymari suureks fänniks ja ta soovib kindlasti just temaga meeskonda tugevdada, kirjutas Kronen Zeitung.

Ka Prantsusmaal on viimasel ajal liikunud jutud, et Pariisi klubi võib Neymari rahaks teha. PSG nõustaja Luis Campos on öelnud, et brasiillasel lastaks sobiva pakkumise korral klubist lahkuda.