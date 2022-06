VIDEO ⟩ Karm avarii: rallimehed kogesid, mis tunne võib olla pesumasinas

Renault Clio Rally4-ga kihutanud Althaus kaotas juhitavuse seitsmendal kiiruskatsel. Teelt välja sõites ootas ees mäenõlv, kust rulluti läbi põõsaste alla. Auto käis üle katuse enam kui kümme korda. Rallisõitjad on öelnud, et säärastes olukordades tekib tunne, nagu oleks pesumasinas – see oli ehe näide.