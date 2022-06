Ronaldo määris uuele peatreenerile mett mokale

«Tean, et ta on Ajaxiga teinud fantastilist tööd. Ta on kogenud treener, kuid peame talle andma aega. Kõik peab muutuma tema äranägemise järgi,» toetas Ronaldo uut peatreenerit.

«Muidugi loodan, et ta on edukas. Kui tema on edukas, on kogu Manchester United edukas. Oleme kõik põnevil. Mitte ainult fännid, vaid ka mängijad. Soovin talle edu! Hakkame uskuma, et suudame järgmisel aastal tiitleid võita,» jätkas Ronaldo.