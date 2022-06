Wimbledoni võidukalt alustanud Kontaveit: ma poleks siia tulnud, kui ei suudaks kõrgeimal tasemel mängida

Kuupikkuse võistluspausi lõpetanud Kontaveidi sõnul möödus kohtumine tõusude ja mõõnadega. «Tundsin, et alustasin hästi, kuid siis mu tase veidi langes. Olen siiski õnnelik, et suutsin mõõna ületada ning mängu tagasi tulla,» lausus Kontaveit pressikonverentsil.

Nagu öeldud, teenis Kontaveit turniirile teise asetuse. «Teist asetust omada on päris põnev. Mul oli hiljuti probleeme tervisega ning ma ei mänginud Wimbledoni soojendusturniire. Ma ei tulnud siia turniirile väga enesekindlalt. Kuid mul on hea meel uuesti mängida ja võistelda,» kommenteeris ta kõrget asetust.

Kontaveidi sõnul saab sel turniiril määravaks tema füüsiline võimekus. «Praegu ei ole see seal, kus ma tahaksin, et see oleks. Kuid olukord läheb paremaks,» lausus koroonaviirust põdenud eestlanna.