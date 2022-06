Red Bulli boss: Verstappen ja Perez ei ole sõbrad

«Sõitjatel on lepingud meeskonnaga ja nad võistlevad tiimi eest. Väljend meeskonnakaaslased (teammates – toim) tekitab täielikult väärarusaama. Max ja Checo ei ole kindlasti sõbrad. See, kes istub meeskonna teise auto roolis, on inimene, kelle järgi sinu esitusi hinnatakse,» lausus Horner.

«Sinu kaaslane on ainukene sõitja stardirivis, kellel on samasugused võimalused nagu sul. Rivaliteet tiimikaaslasega võib teha sinu karjääri või hoopis selle lõpetada. Tänavu tunneb Checo end Red Bulli autos palju mugavamalt. Ta tunneb, et suudab MM-tiitli eest võidelda. See lisab kogu olukorrale dünaamikat,» lisas Horner.