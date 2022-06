OTSEBLOGI ⟩ Teise seti 0:6 kaotanud Kontaveit jäi Wimbledonis alla maailma 97. reketile

Kontaveit ja Niemeier pole tenniseväljakutel varasemalt kordagi kohtunud. Eksperide hinnangul on selles paaris ülisuur favoriit Eesti esireket. See on ka mõistetav, kui vaadata otsa juba maailma edetabelile. Kaht naist lahutab hetkel 94 positsiooni.

Positiivne on ka see, et vihmapaus Kontaveiti ja Niemeieri homset lahingut ei peata. Wimbledoni number üks väljakul on alates 2019. aastast katus, mis vajadusel ka kinni pannakse.