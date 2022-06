Djokovic: see on ebaaus, et mind USA lahtistele ei lubata

Djokovic juhtis tähelepanu, et USA lahtistel saavad osaleda vaktsineerimata ameeriklased, mis on tema hinnangul ebaaus.

«Kui vaktsineerimata mängijaid ei lubata USA lahtistele, peaks see ju kõikide kohta käima. Ma ei mõista seda loogikat, et Tennys (Sandgren, vaktsineerimata ameeriklane - toim) võib mängida, sest ta on USA kodanik ja mina ei või. Kui mul oleks USA pass või roheline kaart, saaksin mängida. Võib-olla on siin mingi poliitiline loogika, aga igatahes mitte meditsiiniline,» ütles Djokovic.