Ülinapilt aega mahtuv Rovanperä võib Rally Estonial korrata legendaarse Sainzi rekordit

Tallinna külje all elav soomlane võitis oma esimese MM-etapi mullusel Rally Estonial ning on seejärel tõusnud poodiumi kõrgeimale astmele veel neljal rallil. Ta on võidutsenud ka Kreekas, Rootsis, Portugalis ja Keenias.

14.-17. juulini kihutataval Rally Estonial on Rovanperä favoriit number üks. Kui Toyotat roolival meie põhjanaabril õnnestub triumfi kaitsta, on ta aasta jooksul alates oma esimesest võidust olnud parim kuuel rallil. Ja see oleks rekordi kordamine, sest täpselt sama suutis ka Sainz, kelle esimene etapivõit tuli 1990. aastal Kreekas ning samuti Toyotaga. Tol hooajal võitis hispaanlane ka oma esimese tiitli.

Olgu öeldud, et kui Rovanperäl õnnestub Eestis võita, tõuseb ta Sainziga ühele pulgale vaid ühepäevase varuga. Nimelt lõppes Rally Estonia mullu 18. juulil.