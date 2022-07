Jukka Toijala: meil ei jätkunud jõudu kõigiks 40 minutiks, Iisrael sai kiirrünnakutest liiga palju punkte

«Meil oli väga raske alagrupp, kuus rasket mängu, kolm väga erinevat akent. Täna polnud meil terveks 40 minutiks piisavalt jõudu. Kaotasime suurelt lauavõitluse (30-46, sh teisel poolajal 11-24 - toim). Iisrael sai kiirrünnakutest 20 punkti, mida on liiga palju. Otsustavaks said Iisraeli poolt kolmanda veerandaja lõpus kümme järjest visatud punkti,» loetles Toijala üles suure allajäämise peamised põhjused.

Poole mängu pealt selgus, et kuivõrd Saksamaa alistas Poola, tähendas see nii Eestile kui ka Iisraelile edasipääsu. Toijala lisas: «Mängisime igal juhul võidu peale, sest teame, et MMile pääsemiseks loeb iga võit. Iisrael oli täna parem.»