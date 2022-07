Tour de France algas suure dopingureidiga

Europol kinnitas, et läbiotsimised on seotud dopingukahtlusega. Sloveenias toimunud reidi käigus konfiskeeriti 412 kapslit pruuni värvi ainet ning 67 kapslit valget värvi ainet. Millega täpselt tegu on, pole veel selge. Teistes riikides konfiskeeriti elektroonilisi seadmeid.