JÄRELVAADATAV ⟩ Postimees Sport kardispordi teine etapp toob rajale Eesti paremiku

Täiesti uue võistlusraja sünd on alati suur sündmus. Viimati võisteldi Hiiumaal 2019. aastal, kuid toona kasutuses olnud rajaga pole vastvalminud rajal muud seost peale sama rajahaldaja. Varasema võistluspaiga naaberkrundil asuv uus Käina kardirada on juba pälvinud ohtralt kiidusõnu esimestelt sõitjatelt, sest treeningud Postimees Sport karikavõistluste teiseks etapiks on käinud juba eelmisest nädalast alates. Traditsioone järgides kannab võistlus nime «27. Hiiumaa karikas», mis on väärikaks viiteks Hiiumaale kui Eesti ühele olulisemale kardispordi keskusele.

Kui palju aga võistlemisest kodumaises konkurentsis tiitlivõistlusi silmas pidades kasu on, vastas Kajak järgmiselt: «Meie tase on maailma konkurentsi arvestades väga tugev ning lihtsat ei ole kodus võisteldes kunagi midagi. Ühest küljest on see kardispordi eripära, et ajavahed on üliväiksed. Teisalt on konkurendid Siim Leedmaa (AIX Racing Team), Antti Rammo (TARK Racing) ja paljud teised ikkagi väga kõvast klassist võidusõitjad.»