Kolm autotootjat kaaluvad WRC-sarjaga liitumist

Viimastel hooaegadel on tippkonkurentsis kaasa teinud kolm tiimi: Toyota, Hyundai ja M-Sport (Ford). Tänavu algas WRC-sarjas hübriidajastu, mis on aga alles esimene samm. Töö käib selle nimel, et rajal kihutaksid veelgi loodussõbralikumad masinad.